Вся правда о Трампе: США в ожидании выхода скандальной книги

В США выходит книга племянницы Дональда Трампа, в которой 55-летняя Мэри Трамп называет своего дядю самым опасным человеком на свете.

Апелляционный суд штата Нью-Йорк снял запрет с публикации книги Много и никогда не достаточно. Как моя семья создала опасного человека на свете. Это постановление отменило решение суда низшей инстанции, который издание книги временно запретил.

Презентация запланирована на 28 июля. Издательство Simon & Schuster, говорит что получили предзаказ на весь тираж книги.

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Кто такая Мэри Трамп

55-летняя Мэри Трамп — дочь покойного старшего брата Трампа. Живет в Нью-Йорке и работает профессиональным психотерапевтом. С 2001 года она не общается с журналистами — подписала соглашения о запрете интервью на 20 лет.

У нее сложные отношения с семьей после смерти ее отца Фреда-младшего в возрасте 42 лет.

Он конфликтовал с главой семейства Фредом Трампом и отказался последовать бизнес-империю. Зато пошел учиться на пилота. Это очень разозлило отца, он отвернулся от него и сконцентрировал внимание на Дональда.

— После того, как у отца случился сердечный приступ, Дональд Трамп не приехал в больницу, а пошел в кино, — пишет она в книге.

Фред-младший спился. Умер в 1981 году после пьяной драки. Мэри считает, что она должна помешать Трампу стать 46-м президентом.

О чем книга

В книге Мэри Трамп рассказывает, что в 45-го президента США присутствуют все клинические критерии нарциссизма. Она также видит в дяде асоциальные расстройства личности и социопатия.

Мере сравнивает Трампа к трехлетним ребенком, который знает, что его никогда не любили. Она описывает издевательства Дональда Трампа над отцом, когда у него развилась деменция.

Эта книга уже месяц на Amazon занимает первую позицию по количеству проданных. Это миллионы экземпляров.

— Книга не изменит кардинально взгляды базы сторонников Трампа. Это ядерный электорат, чьи взгляды не изменить. Он настолько зацементированный, что это невозможно. Но она может повлиять на людей, которые еще не определились, — рассказал Фактам ICTV политический обозреватель Олег Пономарь.

Книг о Трампе было написано много. Авторами были его бывшие работники или друзья. Но они писали о политических шагах президента. А Мэри, как профессиональный психолог, описывает эмоциональную сторону своего дяди.

— Предыдущие книги о Рашагейте или геополитике Трампа не бьют в сердце американцев. Потому что внешняя политика не интересует рядового гражданина. А эта книга о родственниках, отношения в семье — то для американцев близко, — говорит Олег Пономарь.

Те кто уже смог прочитать книгу, говорят что это профессиональный разбор психотипа американского президента. После нее можно понять, почему он так себя ведет на людях и принимает странные решение.

Как восприняла книгу американская пресса

Чтобы не было широкой огласки, в суд на Мэри подал не Дональд Трамп, а его младший брат Роберт. Он утверждает, что книга нарушает соглашение о неразглашении, которое заключили после смерти главы семьи Фреда Трампа в 1999 году.

Издательство форсирует выход книги из-за предстоящих президентских выборов, пишет Politico. Но книга не повредит президенту политически.

— Но то, что делает она — это поможет нам понять Трампа, предлагая наиболее четкое изложение того, почему Дональд такой, какой он есть, — пишет издание.

Газета Daily beast обращает внимание, что книга выходит за несколько недель до Республиканской национальной конвенции. Одним из самых взрывоопасных раскрытий в книге есть описание участия Мери в расследовании The New York Times о налогах семьи Трампов. Они доказали, что $400 млн налогов семья скрыла в 90-х.

Племянница передала журналистам налоговые декларации Фреда Трампа-старшего и другие конфиденциальные финансовые документы семьи.

Президент Трамп неоднократно говорил о том, как смерть его брата повлияла на его жизнь. На страницах The Washington Post он цитирует свое интервью, где говорит, что подталкивал брата к семейному бизнесу.

— Я жалею, что давил на него. Я думаю, что ошибка, которую мы допустили, заключалась в том, что мы хотели всем понравиться, — сказал Трамп.

Эксцентричность и воспитания своего деда Фреда Трампа влияет на нынешние решения Дональда на посту президента США.

— В какой-то момент он пришел к мысли, что все его решения правильны и он никогда не ошибается. Так как в свое время считал Фред, — пишет Мэри.

Причиной успеха Трампа в бизнесе является финансовая и закулисная поддержка от отца, которая компенсировала недостатки президента.

Психологический портрет Трампа хорошо раскусили президент России Владимир Путин, лидер КНДР Ким Чен Ын, цитирует книгу USA Today.

— Его патологические черты сделали его уязвимым. Необходимо повторять то, что Дональд сам говорит о себе десятки раз в день — что он самый умный и большой. И он будет делать то, что они хотят, — считает племянница.

Трамп герой полдесятка книг

Трамп стал героем для полутора десятка книг бывших сотрудников и подчиненных. Все они перед публикацией воевали в судах на право публикации.

Последняя книга о лидере США Дональда Трампа вышла в издательстве Simon & Schuster 23 июня. Мемуары Кабинет, в котором это произошло выпустил экс-советник президента по национальной безопасности Джон Болтон. Книгу дважды запрещал публиковать суд. Она одна из наиболее информативных в плане политики Трампа по различным вопросам.

Помощница Трампа Омароса Маниголт-Ньюман в 2018 году выпустила книгу Нестабильный: Рассказ инсайдера о Белом доме при Трампе. Маниголт-Ньюман пишет, что Трамп расист и сексист.

Трамп назвал свою бывшую помощницу ”собакой” и подал на нее в суд.

Книга Брифинг: политика, пресса и президент бывшего пресс-секретаря Трампа Шона Спайсера более комлиментарное. В ней он называет Трампа ”единорогом, который оседлал мир”. Трампу книга понравилась.

Журналист Майкл Вульф в книге Огонь и ярость: внутри Белого дома при Трампе взялся описывать жизнь 45-го президента в Белом Доме. Утверждает в книге, что у Дональда и Мелании разные спальни, а уважения среди работников Капитолия он не заработал. Трамп книгу раскритиковал.

Источник: Daily beast, Рolitico, CNN, Usa Today

Андрей Жигайло