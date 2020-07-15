Во Франции ребенок заболел коронавирусом в утробе матери. Это первый подтвержденный случай передачи Covid-19 от матери ребенку до рождения.

23 марта 23-летнюю беременную женщину госпитализировали в больницу с симптомами вируса. Ей сделали тест, который дал положительный результат. Из-за тяжелого состояния женщине сделали кесарево сечение, после чего ребенка изолировали.

Но на третий день после рождения у ребенка появились мышечные спазмы, он стал раздражительным и плохо питался. Врачи взяли анализ — в крови и жидкости из легких новорожденного обнаружили опасный вирус.

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К счастью, малыша удалось спасти. Также выздоровела и его мать. Как считают специалисты, вирус передался через плаценту.

А в Великобритании инфицирование коронавирусом беременной закончилось трагедией.

28-летняя беременная женщина не смогла справиться с болезнью и умерла.

Ее ребенка удалось спасти, врачи провели кесарево сечение.