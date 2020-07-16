По состоянию на 16 июля в мире 13 512 693 людей заболели коронавирусом. Из-за Covid-19 умерли 583 359 пациентов. За сутки в мире заболели Covid-19 более 55 тыс. человек.
7 530 731 пациентов с Covid-19 — выздоровели.
Страны-лидеры по количеству больных Covid-19:
- США — 3 495 536;
- Бразилия — 1 966 748;
- Индия — 936 181;
- Россия — 745 197;
- Перу — 337 751.
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Страны с наибольшим количеством смертей от Covid-19:
- США — 137 358;
- Бразилия — 75 366;
- Великобритания — 45 138;
- Мексика — 36 906;
- Италия — 34 997.
Карантин в мире
Власти Болгарии разрешили въезд для украинцев с 16 июля.
В документе граждан Украины отнесли к категории исключения, которым разрешен въезд в страну.
Украинцы освобождаются от обязательного предъявления справки о прохождении ПЦР-теста на коронавирус и 14-дневной обсервации.
Коронавирус в мире 15 июля
Статистика коронавируса в мире на 15 июля свидетельствует о 13457458 инфицированных пациентов с диагнозом Covid-19. За сутки заболело более 300 тыс. человек.
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией в мире умер 581 221 пациент.