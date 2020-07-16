По состоянию на 16 июля в мире 13 512 693 людей заболели коронавирусом. Из-за Covid-19 умерли 583 359 пациентов. За сутки в мире заболели Covid-19 более 55 тыс. человек.

7 530 731 пациентов с Covid-19 — выздоровели.

Страны-лидеры по количеству больных Covid-19:

США — 3 495 536; Бразилия — 1 966 748; Индия — 936 181; Россия — 745 197; Перу — 337 751.

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Страны с наибольшим количеством смертей от Covid-19:

США — 137 358; Бразилия — 75 366; Великобритания — 45 138; Мексика — 36 906; Италия — 34 997.

Карантин в мире

Власти Болгарии разрешили въезд для украинцев с 16 июля.

В документе граждан Украины отнесли к категории исключения, которым разрешен въезд в страну.

Украинцы освобождаются от обязательного предъявления справки о прохождении ПЦР-теста на коронавирус и 14-дневной обсервации.

Коронавирус в мире 15 июля

Статистика коронавируса в мире на 15 июля свидетельствует о 13457458 инфицированных пациентов с диагнозом Covid-19. За сутки заболело более 300 тыс. человек.

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией в мире умер 581 221 пациент.