Утром 16 июля военные ведомства Армении и Азербайджана заявили о возобновлении боев в районе Нагорного Карабаха.

В частности, Минобороны Азербайджана обвинило армянских военных в попытке атаковать их позиции на участке Товузского района.

Официальный Баку также утверждает, что они обстреляли из минометов четыре села, где живут мирные жители, но никто не пострадал.

При этом военные азербайджанской армии сбили вражеский беспилотник-разведчик.

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А в Минобороны Армении заявили о попытке проникновения на свою территорию диверсионной группы, а также обвинили оппонентов в обстреле своих мирных селений.

Ни одна из сторон военного конфликта сегодня не сообщала о потерях.

Вчера на азербайджано-армянской границе погибли 11 военных.

Баку заявил о гибели генерал-майора, троих офицеров и троих военнослужащих – в целом семеро.

Армения потеряла четверых, из которых двое — офицеры.

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха

Спор между Азербайджаном и Арменией за территорию Нагорного Карабаха продолжается со времен распада Советского Союза.

Его признали международной частью Азербайджана, однако контролируют этнические армяне.

Время от времени здесь возобновляются бои на границе. Последнее обострение конфликта началось 12 июля на север от этой спорной территории, в районе Товуз, граничащей с Тавушем на северо-востоке Армении.

Источник: Миноборны Азербайджана

Фото: Миноборны Азербайджана