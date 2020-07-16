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Факты / Мир / Россия

Российские хакеры атакуют серверы разработчиков вакцины против коронавируса

Группировка хакеров из РФ атакуют серверы лабораторий в Великобритании, США и Канаде, которые разрабатывают вакцину от коронавируса.

Хакерские атаки осуществляет группировка APT29, которая также известно как Cozy Bear, заявили в британском Национальном центре кибербезопасности.

— Они почти наверняка действуют в составе российских спецслужб, — заявил директор по операциям центра Пол Чичестер.

Хакеры использовали фишинг и вредоносные программы.

— APT29 продолжит атаковать организации, которые разрабатывают вакцины против Covid-19, — предположил он.

В Кремле опровергают обвинения и заявляют, что они не подкреплены доказательствами.

Вакцина от коронавируса

По оценкам ВОЗ, разработка вакцины от Сovid-19 будет стоить $31 млрд. В то же время, такая сумма не останавливает ученых — сейчас в мире разрабатывают 200 потенциально действенных вакцин.

Первые испытания на людях провела американская биотехнологическая компания Moderna. В препарате нашли побочные эффекты, которые вызывают усталость, озноб, головная боль и боль в мышцах.

На людях тестируют более 20 препаратов.

Источник: NCSC

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