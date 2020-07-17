Пожар на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard на военно-морской базе в Сан-Диего, штат Калифорния, удалось потушить спустя четыре дня.

Об этом сообщил командующий Третьей ударной группой экспедиции контр-адмирал Филипп Собек.

По его словам, масштабы ущерба, а также то, с чего начался пожар, до сих пор неизвестно.

— Это была работа команды ВМФ. Мы получили поддержку с воздуха и моря. Три вертолетные эскадрильи вылили более 1 500 ведер с водой, борясь с огнем и охлаждая суперструктуру и полетную палубу, позволяя пожарным командам войти на борт для борьбы с огнем, — заявил он.

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По данным командования, всего пострадало 63 человека — 40 моряков ВМФ и 23 гражданских лица. Они уже получили лечение от незначительных травм, включая тепловое истощение и вдыхание дыма.

Пожар на корабле Bonhomme Richard произошел 12 июля в Сан-Диего. Он начался в результате взрыва. По предварительным оценкам, на корабле было около 200 моряков и офицеров.

Источник: NBC News