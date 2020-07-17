PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Спустя четыре дня: пожар на корабле ВМС США удалось погасить

Пожар на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard на военно-морской базе в Сан-Диего, штат Калифорния, удалось потушить спустя четыре дня.

Об этом сообщил командующий Третьей ударной группой экспедиции контр-адмирал Филипп Собек.

По его словам, масштабы ущерба, а также то, с чего начался пожар, до сих пор неизвестно.

— Это была работа команды ВМФ. Мы получили поддержку с воздуха и моря. Три вертолетные эскадрильи вылили более 1 500 ведер с водой, борясь с огнем и охлаждая суперструктуру и полетную палубу, позволяя пожарным командам войти на борт для борьбы с огнем, — заявил он.

Читайте: ВМС США назвали причину взрыва на корабле USS Bonhomme Richard

По данным командования, всего пострадало 63 человека — 40 моряков ВМФ и 23 гражданских лица. Они уже получили лечение от незначительных травм, включая тепловое истощение и вдыхание дыма.

Пожар на корабле Bonhomme Richard произошел 12 июля в Сан-Диего. Он начался в результате взрыва. По предварительным оценкам, на корабле было около 200 моряков и офицеров.

Источник: NBC News

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка