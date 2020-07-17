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Факты / Мир

Коронавирус в мире: количество больных на 17 июля

За сутки почти 246 тыс. людей заболели коронавирусом в мире по состоянию на 17 июля. Общее количество зараженных достигло 13 758 533.

В результате осложнений, вызванных Covid-19, умерли 589 093 больных. Это на 5,7 тыс. больше по сравнению с предыдущим днем.

Выздоровел в мире с начала пандемии 7 678 871 пациент.

Где больше всего больных Covid-19:

  • США — 3 570 037;
  • Бразилия — 2 012 151;
  • Индия — 968 876;
  • Россия — 751 612;
  • Перу — 341 586.

Страны с наибольшим количеством смертей от Covid-19:

  • США — 138 291;
  • Бразилия — 76 688;
  • Великобритания — 45 204;
  • Мексика — 37 574;
  • Италия — 35 017.

Украина по количеству зараженных на 35 месте в мире – между Кувейтом и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Читайте: Коронавирус в мире: карта и статистика распространения

Карантин в мире

Евросоюз 16 июля обновил зеленый список стран, гражданам которых разрешен въезд на территорию ЕС. Но Украины в нем нет.

Ограничения снимаются для резидентов таких стран: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай.

При этом в красную зону попали Черногория и Сербия.

Коронавирус в мире 16 июля

Статистика коронавируса в мире на 16 июля свидетельствует о 13 512 693 инфицированных Covid-19. За прошедшие сутки заболело более 231 тыс. человек.

Жертвами коронавируса стали 583 359 пациентов.

США и Бразилия остаются антилидерами и по количеству зараженных, и по количеству летальных случаев.

Источник: Университет Джонса Хопкинса

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