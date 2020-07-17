За сутки почти 246 тыс. людей заболели коронавирусом в мире по состоянию на 17 июля. Общее количество зараженных достигло 13 758 533.
В результате осложнений, вызванных Covid-19, умерли 589 093 больных. Это на 5,7 тыс. больше по сравнению с предыдущим днем.
Выздоровел в мире с начала пандемии 7 678 871 пациент.
Где больше всего больных Covid-19:
- США — 3 570 037;
- Бразилия — 2 012 151;
- Индия — 968 876;
- Россия — 751 612;
- Перу — 341 586.
Страны с наибольшим количеством смертей от Covid-19:
- США — 138 291;
- Бразилия — 76 688;
- Великобритания — 45 204;
- Мексика — 37 574;
- Италия — 35 017.
Украина по количеству зараженных на 35 месте в мире – между Кувейтом и Объединенными Арабскими Эмиратами.
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Карантин в мире
Евросоюз 16 июля обновил зеленый список стран, гражданам которых разрешен въезд на территорию ЕС. Но Украины в нем нет.
Ограничения снимаются для резидентов таких стран: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай.
При этом в красную зону попали Черногория и Сербия.
Коронавирус в мире 16 июля
Статистика коронавируса в мире на 16 июля свидетельствует о 13 512 693 инфицированных Covid-19. За прошедшие сутки заболело более 231 тыс. человек.
Жертвами коронавируса стали 583 359 пациентов.
США и Бразилия остаются антилидерами и по количеству зараженных, и по количеству летальных случаев.
Источник: Университет Джонса Хопкинса