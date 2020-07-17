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Факты / Мир

Вспышка бубонной чумы в США: зафиксирован первый случай

В штате Колорадо (США) зафиксирован первый случай бубонной чумы у человека. Это произошло впервые с 2015 года.

По словам чиновников Департамента здравоохранения и окружающей среды штата, пациент заразился после контакта с инфицированной белкой.

Он отметил, что человек уже здоров.

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— У пациента была обнаружена септическая чума, которая не может передаваться людям. Он выздоровел, новых случаев инфицирования не выявлено, — сказал он.

14 июля стало известно, что в городе Моррисон в Колорадо была выявлена бубонная чума у белки.

Бубонная чума 2020

1 июля в Западной Монголии была зафиксирована вспышка бубонной чумы. Тогда в больницу были госпитализированы 27-летний мужчина и девушка. Причиной заражения бубонной чумой стало то, что пара употребляла сырое мясо сурка.

Также в начале июля вспышка бубонной чумы  былазафиксирована на севере Китая. 5 июля в этом регионе был введен режим повышенной эпидемиологической опасности.

Заражение бубонной чумой произошло в автономном районе Внутренняя Монголия в Баян-Нур на севере Китая. Местный житель обратился в больницу с симптомами болезни.

Источник: FoxNews

Фото: Dreamstime

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