Twitter заблокировал все аккаунты, которые пытались изменить пароль в течение последних 30 дней. Это стало последствием взлома аккаунтов знаменитостей.
Однако пользователей предупреждают, что если ваш аккаунт заблокирован, то его не обязательно сломали раньше. Сейчас продолжается расследование.
— С большой осторожности и в рамках нашей вчерашней реакции на инциденты, чтобы защитить безопасность людей, мы сделали шаг, чтобы заблокировать любые учетные записи, которые пытались изменить пароль учетной записи в течение последних 30 дней, — сообщили в компании.
Читайте: Трамп обвинил Twitter в посягательстве на свободу слова
Сейчас людям помогают восстановить доступ к своим учетным записям.
— Мы работаем с владельцами аккаунтов и будем продолжать это делать в течение следующих нескольких дней.
Мы продолжаем оценивать, были ли скомпрометированы непубличные данные, связанные с этими учетными записями, и предоставим обновление, если мы определим, что произошло.
Взлом Twitter
В США хакеры взломали Twitter-аккаунты миллиардеров Илона Маска, Джефф Безоса, Билла Гейтса, экс-президента США Барака Обамы, экс-вице-президента США Джо Байдена и рэпера Канье Уэста.
В аккаунтах знаменитостей появилось сообщение с просьбой перечислить деньги, чтобы якобы удвоить сумму.
Источник: Twitter Support