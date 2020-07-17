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Twitter заблокировал все аккаунты, которые меняли пароли последние 30 дней

Twitter заблокировал все аккаунты, которые пытались изменить пароль в течение последних 30 дней. Это стало последствием взлома аккаунтов знаменитостей.

Однако пользователей предупреждают, что если ваш аккаунт заблокирован, то его не обязательно сломали раньше. Сейчас продолжается расследование.

— С большой осторожности и в рамках нашей вчерашней реакции на инциденты, чтобы защитить безопасность людей, мы сделали шаг, чтобы заблокировать любые учетные записи, которые пытались изменить пароль учетной записи в течение последних 30 дней, — сообщили в компании.

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Сейчас людям помогают восстановить доступ к своим учетным записям.

— Мы работаем с владельцами аккаунтов и будем продолжать это делать в течение следующих нескольких дней.

Мы продолжаем оценивать, были ли скомпрометированы непубличные данные, связанные с этими учетными записями, и предоставим обновление, если мы определим, что произошло.

Взлом Twitter

В США хакеры взломали Twitter-аккаунты миллиардеров Илона Маска, Джефф Безоса, Билла Гейтса, экс-президента США Барака Обамы, экс-вице-президента США Джо Байдена и рэпера Канье Уэста.

В аккаунтах знаменитостей появилось сообщение с просьбой перечислить деньги, чтобы якобы удвоить сумму.

Источник: Twitter Support

Фото: Pixabay

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