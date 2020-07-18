Иран отправил во Францию ​​черный ящик украинского пассажирского самолета МАУ.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд сказал, что черные ящики были доставлены в Париж в пятницу и будут прочитаны в понедельник, 20 июля.

Иран первоначально отрицал ответственность за инцидент, который произошел на фоне усиления напряженности в отношениях с США.

Но страна допустила ошибку спустя несколько дней после того, как представители западной разведки заявили, что доказательства указывают на причастность Ирана.

Читайте: Почему сбили самолет МАУ: Иран уточнил причину катастрофы

Тегеран заявил, что рейс МАУ приняли за крылатую ракету, что президент Хасан Рухани назвал непростительной ошибкой.

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране

Авиакатастрофа самолета МАУ произошла утром 8 января в Тегеране, Иран. Самолет разбился сразу после вылета из аэропорта.

Все 176 человек, которые находились на борту, погибли. Среди них было 11 украинцев — 9 членов экипажа и 2 пассажира.

11 января Иран официально признал, что сбил украинский самолет ракетой, приняв его за вражеский объект.

В прошлом месяце иранские власти заявили, что шесть человек были арестованы за инцидент.