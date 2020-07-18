По состоянию на 18 июля в мире зафиксировано 14 106 753 случая заражения коронавирусной инфекцией. От последствий заражения и осложнений скончались свыше 602 656 человек. 8,4 млн пациентам удалось излечиться от Соvid-19.

Данные наводить американский Университет Джонса Хопкинса.

Страны, в которых зафиксировали наибольшее количество больных Covid-19:

США — 3 647 715; Бразилия — 2 046 328; Индия — 1 039 084; Россия — 758 001; Перу — 345 537.

Страны с наибольшим количеством смертей от Covid-19:

США — 139 266;

Бразилия — 77 851;

Великобритания — 45 318;

Мексика — 38 310;

Италия — 35 028.

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Карантин в мире

В Великобритании планируют бесплатно раздавать тест на антитела к коронавирусу, который разработал Университет Оксфорда. Тест уже прошел успешные клинические исследования. Он может всего за 20 минут по капле крови с вероятностью 98,6% определить наличие или отсутствие антител.

Президент США Дональд Трамп выступил против того, чтобы на национальном уровне заставлять всех граждан носить медицинские маски. Мол, это ущемляет свободу. Однако США пока остается лидером по количеству, как инфицированных, так и умерших от коронавируса.

В Израиле наблюдается сильный всплеск заболеваемости коронавирусом после ослабления карантина. Суточный показатель взлетел почти до 2 тыс. Поэтому власти приняли решение об ужесточении карантинных мер. Они будут действовать по выходным и предполагают закрытие магазинов (за исключением продовольственных и аптек), ТЦ, рынков под открытым небом, парикмахерских, книжных лавок и музеев. Рестораны смогут работать только на доставку блюд, а с 24 июля будет закрыт доступ на пляжи. Власти также согласовали запрет собираться группами более 20 человек на свежем воздухе и более 10 — в помещениях.

Коронавирус в мире

Согласно статистике коронавируса в мире, по состоянию на 17 июля почти 246 тыс. людей заболели. Общее количество зараженных достигло 13 758 533.

В результате осложнений, вызванных Covid-19, умерли 589 093 больных. Это на 5,7 тыс. больше по сравнению с предыдущим днем.