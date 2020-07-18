Пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте удалось потушить, однако полностью уничтожен большой орган и нарушена прочность здания, сгорела значительная часть внутреннего убранства храма XV века.
В Нант из-за пожара прибыл премьер-министр Франции Жан Кастекс в сопровождении министра культуры Розлин Башло и главы МВД Жеральда Дарманена.
Премьер воздал честь самоотверженности и профессионализму пожарных, которые работали с замечательной эффективностью.
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Также свою поддержку огнеборцам выразил президент Франции Эмманюэль Макрон.
— Поддерживаю наших пожарных, которые идут на все риски, чтобы спасти эту готическую жемчужину города герцогов.
Он также выразил солидарность нации жителям Нанта и местному католическому сообществу.
Последствия пожара видно на этих фото.
Пожар в соборе Святых Петра и Павла возник в субботу утром. В борьбе с ним участвовали около сотни пожарных.
Прокуратура Нанта начала расследование по подозрению в умышленном поджоге собора Святых Петра и Павла.
Причиной для этого послужило то, что были обнаружены три очага возгорания — один возник на уровне полностью уничтоженного главного органа, два других — со стороны нефа. Следов взлома извне не обнаружено.
Источник: BFMTV