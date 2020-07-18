PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Пожар в соборе Святых Петра и Павла во Франции потушили

Пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте удалось потушить, однако полностью уничтожен большой орган и нарушена прочность здания, сгорела значительная часть внутреннего убранства храма XV века.

В Нант из-за пожара прибыл премьер-министр Франции Жан Кастекс в сопровождении министра культуры Розлин Башло и главы МВД Жеральда Дарманена.

Премьер воздал честь самоотверженности и профессионализму пожарных, которые работали с замечательной эффективностью.

Читайте: Пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте – видео масштабного возгорания

Также свою поддержку огнеборцам выразил президент Франции Эмманюэль Макрон.

— Поддерживаю наших пожарных, которые идут на все риски, чтобы спасти эту готическую жемчужину города герцогов.

Он также выразил солидарность нации жителям Нанта и местному католическому сообществу.

Последствия пожара видно на этих фото.

Пожар в соборе Святых Петра и Павла возник в субботу утром. В борьбе с ним участвовали около сотни пожарных.

Прокуратура Нанта начала расследование по подозрению в умышленном поджоге собора Святых Петра и Павла.

Причиной для этого послужило то, что были обнаружены три очага возгорания — один возник на уровне полностью уничтоженного главного органа, два других — со стороны нефа. Следов взлома извне не обнаружено.

Источник: BFMTV

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка