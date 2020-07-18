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США одобрили продажу Украине до 16 катеров Mark VI — Кулеба

США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования к ним.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования. Это повысит способности Военно-морских сил Украины, поможет противостоять имеющимся и потенциальным угрозам в Черном и Азовском морях.

Я благодарен американским партнерам, которые продолжают надежно поддерживать Украину! — написал Кулеба в Twitter.

Читайте: США одобрили продажу Украине 16 катеров Mark VI — что это за машины

Он также отметил, что шесть катеров уже готовятся для Украины в рамках помощи США в сфере безопасности. Остальные Украина сможет приобрести у США за счет оборонного бюджета.

— Этот важный шаг свидетельствует о растущем доверии между США и Украиной. Эта поддержка, вместе с реформой сектора безопасности и обороны и оборонной промышленности, поможет Украине развить современные, оперативно совместимые с НАТО Вооруженные силы, способные эффективно противостоять российской агрессии, — подчеркнул министр.

18 июня Госдеп США июня одобрил продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и связанного с ними оборудования стоимостью $600 млн.

Также украинское правительство сделало запрос на покупку 32 систем ведения огня MSI Seahawk A2, 40 пушек MK4420, оптико-электронных и инфракрасных радаров.

Источник: Дмитрий Кулеба 

Фото: U.S. Navy

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