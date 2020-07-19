Во Франции задержали мужчину, которого подозревают в поджоге собора Петра и Павла в Нанте.

Им оказался волонтер собора, который отвечал за закрытие дверей на ключ 18 июля. Мужчина является мигрантом, ему 39 лет.

Полицейские задержали его, чтобы проверить противоречия в его расписании.

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По словам прокурора, речь идет о задержании для проверки, поэтому делать какие-либо утверждения пока рано.

По факту пожара в соборе Петра и Павла проводятся следственные действия на научном и криминалистическом уровне. Специалисты исследуют особенности электропроводки.

Правоохранители просматривают видео с камер наблюдения, на месте работают эксперты по пожарной безопасности.

Пожар в соборе Святых Петра и Павла во Франции

Утром 18 июля в городе Нант произошел масштабный пожар в соборе Петра и Павла.

Правоохранители склоняются к тому, что это был умышленный поджог. Такие выводы были сделаны, поскольку спасатели обнаружили три очага возгорания: один возник на уровне главного органа, а два других — со стороны нефа.

Пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте удалось потушить только около 22.00.

Полностью уничтожен большой орган и нарушена прочность здания, сгорела значительная часть внутреннего убранства храма XV века.

Источник: BFMTV