Во Франции задержали мужчину, которого подозревают в поджоге собора Петра и Павла в Нанте.
Им оказался волонтер собора, который отвечал за закрытие дверей на ключ 18 июля. Мужчина является мигрантом, ему 39 лет.
Полицейские задержали его, чтобы проверить противоречия в его расписании.
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По словам прокурора, речь идет о задержании для проверки, поэтому делать какие-либо утверждения пока рано.
По факту пожара в соборе Петра и Павла проводятся следственные действия на научном и криминалистическом уровне. Специалисты исследуют особенности электропроводки.
Правоохранители просматривают видео с камер наблюдения, на месте работают эксперты по пожарной безопасности.
Пожар в соборе Святых Петра и Павла во Франции
Утром 18 июля в городе Нант произошел масштабный пожар в соборе Петра и Павла.
Правоохранители склоняются к тому, что это был умышленный поджог. Такие выводы были сделаны, поскольку спасатели обнаружили три очага возгорания: один возник на уровне главного органа, а два других — со стороны нефа.
Пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте удалось потушить только около 22.00.
Полностью уничтожен большой орган и нарушена прочность здания, сгорела значительная часть внутреннего убранства храма XV века.
Источник: BFMTV