По состоянию на 20 июля в мире коронавирус диагностировали у 14 450 223 человек.

За все время пандемии побороли болезнь 8 123 727 человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 605 162 человека.

Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:

США — 3 768 056;

Бразилия — 2 098 389;

Индия — 1 077 781;

Россия — 770 311;

Южная Африка — 364 328.

Страны с наибольшим количество смертей от коронавируса:

США — 140 534;

Бразилия — 79 488;

Великобритания — 45 385;

Мексика — 39 184;

Италия — 35 045.

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Страны с самым большим суточным приростом больных Covid-19:

США — 65 389;

Индия — 38 902;

Бразилия — 28 532;

Южная Африка — 13 449;

Колумбия — 8 560.

Украина занимает 36 место в мире по количеству больных. По состоянию на 19 июля в стране зафиксировали 58 842 случая коронавируса.

Карантин в других странах

В Италии запретили воздушные, автомобильные и железнодорожные перевозки из Сербии, Черногории и Косово.

Уже с 15 июля Норвегия отменила ограничения на поездки из более 20 европейских стран. Это коснулось Франции, Германии, Великобритании и некоторых регионов Швеции.

В большинстве стран карантин начинают усиливать после введенных ослаблений.

Согласно статистике коронавируса 19 июля, в мире было зафиксировано 14 288 689 больных. В то же время выздоровели полностью 8 618 105 пациентов. Умерло от коронавируса 602 138 человек.