По состоянию на 20 июля в мире коронавирус диагностировали у 14 450 223 человек.
За все время пандемии побороли болезнь 8 123 727 человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 605 162 человека.
Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:
- США — 3 768 056;
- Бразилия — 2 098 389;
- Индия — 1 077 781;
- Россия — 770 311;
- Южная Африка — 364 328.
Страны с наибольшим количество смертей от коронавируса:
- США — 140 534;
- Бразилия — 79 488;
- Великобритания — 45 385;
- Мексика — 39 184;
- Италия — 35 045.
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Страны с самым большим суточным приростом больных Covid-19:
- США — 65 389;
- Индия — 38 902;
- Бразилия — 28 532;
- Южная Африка — 13 449;
- Колумбия — 8 560.
Украина занимает 36 место в мире по количеству больных. По состоянию на 19 июля в стране зафиксировали 58 842 случая коронавируса.
Карантин в других странах
В Италии запретили воздушные, автомобильные и железнодорожные перевозки из Сербии, Черногории и Косово.
Уже с 15 июля Норвегия отменила ограничения на поездки из более 20 европейских стран. Это коснулось Франции, Германии, Великобритании и некоторых регионов Швеции.
В большинстве стран карантин начинают усиливать после введенных ослаблений.
Согласно статистике коронавируса 19 июля, в мире было зафиксировано 14 288 689 больных. В то же время выздоровели полностью 8 618 105 пациентов. Умерло от коронавируса 602 138 человек.