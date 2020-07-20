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Факты / Мир

Коронавирус в мире: количество больных на 20 июля

По состоянию на 20 июля в мире коронавирус диагностировали у 14 450 223 человек.

За все время пандемии побороли болезнь 8 123 727 человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 605 162 человека.

Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:

  • США — 3 768 056;
  • Бразилия — 2 098 389;
  • Индия — 1 077 781;
  • Россия — 770 311;
  • Южная Африка — 364 328.

Страны с наибольшим количество смертей от коронавируса:

  • США — 140 534;
  • Бразилия — 79 488;
  • Великобритания — 45 385;
  • Мексика — 39 184;
  • Италия — 35 045.

Читайте: Коронавирус в мире: карта и статистика распространения

Страны с самым большим суточным приростом больных Covid-19:

  • США — 65 389;
  • Индия — 38 902;
  • Бразилия — 28 532;
  • Южная Африка — 13 449;
  • Колумбия — 8 560.

Украина занимает 36 место в мире по количеству больных. По состоянию на 19 июля в стране зафиксировали 58 842 случая коронавируса.

Карантин в других странах

В Италии запретили воздушные, автомобильные и железнодорожные перевозки из Сербии, Черногории и Косово.

Уже с 15 июля Норвегия отменила ограничения на поездки из более 20 европейских стран. Это коснулось Франции, Германии, Великобритании и некоторых регионов Швеции.

В большинстве стран карантин начинают усиливать после введенных ослаблений.

Согласно статистике коронавируса 19 июля, в мире было зафиксировано 14 288 689 больных. В то же время выздоровели полностью 8 618 105 пациентов. Умерло от коронавируса 602 138 человек.

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