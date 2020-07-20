Китай заявил, что в Казахстане наблюдается вспышка неизвестной пневмонии, потенциально более опасной, чем новый коронавирус.

Посольство Китая в Казахстане выпустило предупреждение для граждан, проживающих в стране Центральной Азии, что от пневмонии погибли более 1700 человек.

— Министерство здравоохранения Казахстана и другие агентства проводят сравнительные исследования и не определили природу вируса пневмонии, — говорится в заявлении.

Новые случаи неопознанной пневмонии значительно увеличились с середины июня по всей стране, сообщает посольство, добавляя, что в некоторых местах власти сообщают о сотнях новых случаев в день.

В заявлении министерство здравоохранения Казахстана признало наличие вирусных пневмоний неустановленной этиологии, но отрицало, что вспышка была новой или неизвестной.

— В ответ на эти сообщения Министерство здравоохранения Республики Казахстан официально заявляет, что эта информация не соответствует действительности, — говорится в сообщении.

Число заболевших пневмонией в столице страны Нурсултане более чем удвоилось в июне этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Посольство Китая предупредило жителей региона, чтобы они ограничивали количество выходов на улицу и избегали людных общественных мест.

Он также поощрял профилактические меры, такие как ношение маски, дезинфекция помещений, частое мытье рук и обеспечение хорошей циркуляции воздуха в помещениях.

Коронавирус в мире

Статистика коронавируса в мире на 20 июля свидетельствует о 14 450 223 больных.

За все время пандемии побороли болезнь 8 123 727 человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 605 162 человека.