В Чехии среди украинцев участились случаи Covid-19 среди украинских заробитчан.

Вспышку зафиксировали в Южно-Чешском крае, заявила директор региональной санэпидемстанции Кветослава Котрбова.

С 9 по 18 июля здесь Covid-19 обнаружили в десяти людей, шестеро из них украинцы.

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— Украинцы является источником риска для южной Чехии. Они работают у нас, но ездят к родственникам домой. Они вернулись с коронавирусом, — заявила Котрбова.

Эпидемиолог напомнила работодателям об обязательной обсервации с 20 июля для украинцев.

В Чехии обнаружили 13 945 больных коронавирусом, ежедневно подтверждается чуть больше сотни новых случаев. Выздоровели 8 760 чехов, умерло 359.

Польша будет платить за тесты на коронавирус

Польша решила платить за тесты на коронавирус, которые будут делать украинским заробитчанам. Украинцам нужно при пересечении границы указать в анкете место жительства в Польше.

С 2 июля Польша отменила для украинцев обязательную 14-дневную самоизоляцию, для тех кто прибыл в страну самолетами.

Для других стран, которые не являются полноправными членами ЕС, обязательная самоизоляция в две недели будет действовать и в дальнейшем.

Источник: vinegret.cz