Первым симптомом коронавируса может быть сыпь в ротовой полости.

К такому выводу пришли ученые из Испании по результатам исследований.

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Там указано, что высыпания на слизистой оболочке рта были выявлены у 29% пациентов с Covid-19, участвовавших в эксперименте. Кроме того, сыпь появлялась на два дня раньше, чем все остальные клинические проявления коронавируса.

Окончательные результаты по этому исследования ученые не готовы озвучить, поскольку требуется время для дополнительных и более детальных исследований.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 20 июля в Украине зафиксировано 59 493 случая коронавирусной инфекции. За последние сутки было выявлено 651 человек больной Covid-19, 13 умерли от осложнений вызванных коронавируса, 560 пациентов выздоровели.

Сейчас в Украине 26 556 активных больных.

Наибольшее количество пациентов с коронавируса во Львовской области (8 115), в Киеве (6 961), в Черновицкой области (5 332), Ровенской (5 144).

Источник: JAMA Dermatology