Статистика коронавірусу в світі на 21 липня свідчить про 14 655 405 хворих, за добу на Covid-19 захворіло ще понад 200 тис. людей.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 609 198 пацієнтів — понад 4 тис. за добу.

Країни з найбільшою кількістю хворих на Covid-19:

США — 3 825 153;

Бразилія — ​​2 118 646;

Індія — 1 118 206;

Росія — 776 212;

Південна Африка — 373 628.

Країни, де найбільше смертей від коронавірусу:

США — 140 957;

Бразилія — 80 120;

Велика Британія — 45 397;

Мексика — 39 485;

Італія — 35 058.

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За кількістю хворих на коронавірус Україна посідає 36 місце — між Кувейтом та ОАЕ. Станом на 20 липня в країні зафіксовано 59 493 випадки.

Карантин в інших країнах

Литва скасувала обов’язкову самоізоляцію для туристів з України. Литва оновила список країн, після відвідин яких необхідно сидіти на карантині.

Польща скасувала це правило для українців ще два тижні тому.

Наразі країни з обережністю ставляться до послаблення карантину, а деякі навіть посилюють його. Водночас у ВООЗ зазначили, що карантин може не зупинити поширення коронавірусу.

Коронавірус 20 липня

Для порівняння, статистика коронавірусу в світі за 20 липня свідчить про 14 450 223 хворих.

За весь час пандемії побороли хворобу 8 123 727 осіб. Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 605 162 особи.