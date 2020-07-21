Статистика коронавірусу в світі на 21 липня свідчить про 14 655 405 хворих, за добу на Covid-19 захворіло ще понад 200 тис. людей.
Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 609 198 пацієнтів — понад 4 тис. за добу.
Країни з найбільшою кількістю хворих на Covid-19:
- США — 3 825 153;
- Бразилія — 2 118 646;
- Індія — 1 118 206;
- Росія — 776 212;
- Південна Африка — 373 628.
Країни, де найбільше смертей від коронавірусу:
- США — 140 957;
- Бразилія — 80 120;
- Велика Британія — 45 397;
- Мексика — 39 485;
- Італія — 35 058.
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За кількістю хворих на коронавірус Україна посідає 36 місце — між Кувейтом та ОАЕ. Станом на 20 липня в країні зафіксовано 59 493 випадки.
Карантин в інших країнах
Литва скасувала обов’язкову самоізоляцію для туристів з України. Литва оновила список країн, після відвідин яких необхідно сидіти на карантині.
Польща скасувала це правило для українців ще два тижні тому.
Наразі країни з обережністю ставляться до послаблення карантину, а деякі навіть посилюють його. Водночас у ВООЗ зазначили, що карантин може не зупинити поширення коронавірусу.
Коронавірус 20 липня
Для порівняння, статистика коронавірусу в світі за 20 липня свідчить про 14 450 223 хворих.
За весь час пандемії побороли хворобу 8 123 727 осіб. Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 605 162 особи.