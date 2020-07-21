В ВОЗ назвали главный метод для борьбы с коронавирусом

Для того чтобы предотвратить коронавирус необходимо не только соблюдать карантинные меры, но и отслеживать его распространение.

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

По его словам, один из важнейших моментов в борьбе с коронавирусом – выявление контактов.

— Ни одна страна не может контролировать у себя эпидемию, если она не знает, где находится вирус. Конечно, отслеживание контактов — не единственный инструмент, он должен быть частью всеобъемлющего пакета, но он является одним из самых важных, — сказал Гебреисус.

Гендиректор ВОЗ отметил, что необходимо оперативно реагировать на новые случаи, это и поможет восстановить экономику стран.

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Для точной информации нужно пользоваться и мобильными приложениями, благодаря которым можно отследить с кем контактировали в последнее время больные коронавирусом.

Недавно в США завершились испытания вакцины от Covid-19, которую разрабатывает американская биотехнологическая компания Moderna. Испытания намерены продолжить. В случае их успешного завершения Moderna сможет производить до 500 млн доз в год и до 1 млрд — с 2021 года.