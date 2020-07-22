Террорист из Луцка: что писали об этом иностранные СМИ

Террорист из Луцка Максим Кривошей, который 21 июлю захватил заложников в автобусе и удерживал их более 12 часов, стал информационным поводом для многих иностранных СМИ.

Некоторые пишут о незаконной оружие, кто-то сравнивает эту ситуацию с сериалом.

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Что писали иностранные СМИ о луцком террористе — читайте в подборке.

El Mundo (Испания)

Издание написало, что террорист Максим Кривош своими требованиями решил проверить нервы президента Владимира Зеленского.

— Лишь незадолго до десяти вечера остальные были освобождены в финале, достойном серии Черного зеркала, — пишет El Mundo.

Журналист BBC Джон Фишер в своем Twitter написал, что это не первый раз, когда Украина и Зеленский напоминают сюжет сериала Черное зеркало.

— Это не первый Украина и Зеленский напоминают Черное зеркало. Хорошо, что свиньи в требованиях не было. Это удивительно даже по украинским меркам, — написал Фишер.

В первой серии сериала Черное зеркало террористы требовали, чтобы премьер-министр в прямом эфире занялся сексом со свиньей ради спасения принцессы. Спойлер: политик выполнил требование.

New York Times (США)

Американское издание написало, что хаотические требования террориста не имеют отношения к внутренней политике страны в ее привычном понимании или шестилетней войны против сепаратистов, которых поддерживает РФ.

Также журналисты New York Times отметили, одобрение Зеленским фильма Земляне можно расценивать как выполнение требования террориста. Однако, это вписывается в стратегию ведения переговоров, которая предусматривала избежание гнева террориста.

Кроме того, издание написало, что непонятно, где Кривош получил оружие, но связывает это с войной на Востоке.

Esquire

Издание Esquire даже позволило некоторую иронию в своем материале.

Большинство веганов не навязывают свою философию, однако всегда найдутся те, кто считают, что это их миссия. Обычно, если у вас есть такой друг, вам говорят, что Вы еще не вегетарианец, потому что вы не видели Земляне, — пишет Esquire.

Кроме того, в финале материала журналисты Esquire делают необычный вывод.

— Будем надеяться, что в украинских тюрьмах есть веганское меню, — добавили в Esquire.

Луцкий террорист

21 июля около 10.00 в полицию поступило сообщение о захвате автобуса в Луцке. В автобусе находились 13 человек, которых злоумышленник взял в заложники.

Он сделал два выстрела в сторону правоохранителей, после чего выбросил из окна автобуса гранату.

Мужчину, который угрожал взорвать автобус, зовут Максим Кривош.

Он говорил, что освободит людей, если топ-чиновники, религиозные деятели и олигархи выполнят его требование.

Одно из его требований выполнил Владимир Зеленский, опубликовав видео со словами Фильм Земляне 2005 года. Смотреть всем. Также президент провел телефонный разговор с террористом.

После этого Кривошей выпустил трех заложников из автобуса.

Около 22.00, через 13 часов после захвата автобуса, правоохранители штурмовали его. Злоумышленника задержали, всех заложников освободили.