В Черногории наблюдается быстрое распространение коронавируса, хотя страна объявила о победе над Covid-19.

Поэтому власть повторно объявила в Черногории эпидемию болезни. С 22 июля в стране вступают в силу новые ограничения: всем гражданам старше семи лет нужно носить маски на открытом воздухе и в помещениях.

Из-за эпидемии массовые собрания ограничены до 40 человек на воздухе и до 20 — в помещениях.

До 6 августа продлен запрет на работу дискотек и ночных клубов, проведение свадеб, дней рождений и других торжеств.

До 30 августа запрещена живая музыка в развлекательных заведениях. В разных регионах ограничено время работы кафе и ресторанов.

#NKT:

Proglašena na cijeloj teritoriji CG epidemija zarazne bolesti #COVID19

Mjere za cijelu teritoriju CG, primjena od sjutra:

1. Obavezno nošenje zaštitnih maski na otvorenim i zatvorenim javnim mjestima. Obaveza uključuje i djecu stariju od 7 godina. #CoronaInfoCG

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По данным Института общественного здоровья в Подгорице, за минувшие сутки протестировано 612 человек, из них в 98 — положительный тест на коронавирус. Умерших за последние 24 часа не было. Всего с момента возобновления эпидемии в июне умерли 26 человек, в стране 1 920 активных больных.

Коронавирус в мире

22 июля коронавирус в мире подтвердили у 15 093 712 человек. За сутки — почти 240 тыс. новых случаев.

В общем умерли от Covid-19 619 467 человек, за сутки — 5 678. Выздоровели от болезни 9 110 724 пациента.