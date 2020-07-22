22 июля коронавирус в мире подтвердили у 15 093 712 человек.

За сутки — почти 240 тыс. новых случаев.

В общем умерли от Covid-19 619 467 человек, за сутки — 5 678.

Выздоровели от болезни 9 110 724 пациента.

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Страны с наибольшим количество подтвержденных случаев Covid-19

США — 4 028 569;

Бразилия — 2 166 532;

Индия — 1 194 085;

РФ — 783 328;

Южная Африка — 381 798.

Страны с наибольшим количеством умерших от вируса

США — 144 953;

Бразилия — 81 597;

Великобритания — 45 422;

Мексика — 40 400;

Италия — 35 073.

Коронавирус в Украине

Украина занимает 36 место по количеству больных в мире. 21 июля в стране коронавирус подтвердили у 60 166 человек. Хотя в последние дни в Украине наблюдается улучшение эпидситуации. Фиксируется уменьшение суточного прироста больных. По последним данным, он составил 673 новых случая.

За все время умерли от вируса 1 518 человек, выздороветь удалось 32 199 украинцам.

Карантин в других странах

В мире не улучшается эпидситуация. Израиль продлил запрет на въезд иностранцев еще на месяц. Страна не будет открывать свои границы до 1 сентября.

А в Доминиканской Республике объявили чрезвычайное положение из-за роста количества больных коронавирусом. Его ввели на 45 дней. В последние дни в стране ежедневно фиксируют более 1 тыс. новых больных.

Еще на 15 дней карантин продлили и в Азербайджане. В стране также фиксируется ухудшение эпидситуации.

Коронавирус в мире 21 июля

Статистика коронавируса в мире на 21 июля свидетельствует о 14 655 405 подтвержденных случаях заболевания.

Суточный прирост больных составил более 200 тыс. человек.

При этом от вируса в мире умерли 609 198 пациентов, за сутки — более 4 тыс.