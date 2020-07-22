В США обвинили двух китайских хакеров в попытке незаконно получить доступ к сетям американских компаний и похитить информацию о разработке вакцины против коронавируса.

Два гражданина, сотрудничая с госучреждениями КНР, более 10 лет занимались взломом сетей и атаковали американские компании. Кроме того, они пытались взломать системы структур, которые работают в высокотехнологичных отраслях Великобритании, Германии и Южной Кореи.

Им уже удалось похитить терабайты секретной информации. В последнее время они пытались украсть информацию о разработке и тестировании вакцины против коронавируса.

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— Китай, как и Россия, Иран и Северная Корея, занял место в позорном клубе наций, — говорится в сообщении.

В Минюсте США сравнили КНР с РФ и упрекнули тем, что страна помогает киберпреступникам.

Хакеры из РФ охотятся за данными о вакцине против Covid-19

Российские хакеры пытаются украсть данные о разработке вакцины против Covid-19.

Об этом заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

Специалисты страны зафиксировали попытки взлома.

Источник: The US Department of Justice