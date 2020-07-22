PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

США обвинили Китай в попытке украсть данные о вакцине от Covid-19

В США обвинили двух китайских хакеров в попытке незаконно получить доступ к сетям американских компаний и похитить информацию о разработке вакцины против коронавируса.

Два гражданина, сотрудничая с госучреждениями КНР, более 10 лет занимались взломом сетей и атаковали американские компании. Кроме того, они пытались взломать системы структур, которые работают в высокотехнологичных отраслях Великобритании, Германии и Южной Кореи.

Им уже удалось похитить терабайты секретной информации. В последнее время они пытались украсть информацию о разработке и тестировании вакцины против коронавируса.

Читайте: Российские хакеры атакуют серверы разработчиков вакцины против коронавируса

— Китай, как и Россия, Иран и Северная Корея, занял место в позорном клубе наций, — говорится в сообщении.

В Минюсте США сравнили КНР с РФ и упрекнули тем, что страна помогает киберпреступникам.

Хакеры из РФ охотятся за данными о вакцине против Covid-19

Российские хакеры пытаются украсть данные о разработке вакцины против Covid-19.

Об этом заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

Специалисты страны зафиксировали попытки взлома.

Источник: The US Department of Justice

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка