Китай запустил первую миссию на Марс — что будут исследовать

Китай запустил первый зонд Тяньмень-1 (Вопрос к небу) для исследования Марса. Это первая их исследовательская миссия на Красную планету.
Ракета успешно стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань.
Он доберется до орбиты планеты в феврале 2021 года. Для этого преодолеет расстояние в 55 млн км.
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Китайцы хотят изучить подземные пещеры на планете и попытаться найти там признаки жизни. Зонд имеет камеру и инструменты, которые помогут проанализировать местные породы и найти лед.
Также на орбиту Красной планеты должен отправиться космический корабль, где будет изучать Марс дистанционно. Его отправят за 11 дней с Хайнаня.
China has successfully launched a #Mars probe, aiming to complete orbiting, landing and roving in one mission, and taking the first step in its planetary exploration of the solar system. #Tianwen1 pic.twitter.com/GLY1FxUwUe
— China Xinhua News (@XHNews) July 23, 2020
ОАЭ запустили зонд на Марс
Миссии на Марс активизировались после заявлений американского миллиардера Илона Маска о колонизации Красной планеты. После этого несколько мировых держав заявили, что также отправят туда людей или научные зонды.
20 июля зонд на Марс отправили Объединенные Арабские Эмираты. Запуск состоялся в Японии из научного центра Танегашима.
Благодаря зонду можно будет увидеть, как меняются сезонные явления и создать полное изображение марсианской атмосферы.
Источник: xinhuanet
Фото: xinhuanet