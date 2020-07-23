PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Космос

Китай запустил первую миссию на Марс — что будут исследовать

Китай запустил первый зонд Тяньмень-1 (Вопрос к небу) для исследования Марса. Это первая их исследовательская миссия на Красную планету.

Ракета успешно стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань.

Он доберется до орбиты планеты в феврале 2021 года. Для этого преодолеет расстояние в 55 млн км.

Читайте: Как прошел первый частный полет в космос и когда начнут возить туристов на МКС

  • Китай запустил первую миссию на Марс - что будут исследовать
  • Китай запустил первую миссию на Марс - что будут исследовать
  • Китай запустил первую миссию на Марс - что будут исследовать
  • Китай запустил первую миссию на Марс - что будут исследовать
  • Китай запустил первую миссию на Марс - что будут исследовать
  • Китай запустил первую миссию на Марс - что будут исследовать
  • Китай запустил первую миссию на Марс - что будут исследовать
  • Китай запустил первую миссию на Марс - что будут исследовать
Китай запустил первую миссию на Марс — что будут исследовать / 4 фотографии

Китайцы хотят изучить подземные пещеры на планете и попытаться найти там признаки жизни. Зонд имеет камеру и инструменты, которые помогут проанализировать местные породы и найти лед.

Также на орбиту Красной планеты должен отправиться космический корабль, где будет изучать Марс дистанционно. Его отправят за 11 дней с Хайнаня.

ОАЭ запустили зонд на Марс

Миссии на Марс активизировались после заявлений американского миллиардера Илона Маска о колонизации Красной планеты. После этого несколько мировых держав заявили, что также отправят туда людей или научные зонды.

20 июля зонд на Марс отправили Объединенные Арабские Эмираты. Запуск состоялся в Японии из научного центра Танегашима.

Благодаря зонду можно будет увидеть, как меняются сезонные явления и создать полное изображение марсианской атмосферы.

Источник: xinhuanet

Фото: xinhuanet

Теги: ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх