Китай запустил первый зонд Тяньмень-1 (Вопрос к небу) для исследования Марса. Это первая их исследовательская миссия на Красную планету.

Ракета успешно стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань.

Он доберется до орбиты планеты в феврале 2021 года. Для этого преодолеет расстояние в 55 млн км.

Китай запустил первую миссию на Марс — что будут исследовать / 4 фотографии

Китайцы хотят изучить подземные пещеры на планете и попытаться найти там признаки жизни. Зонд имеет камеру и инструменты, которые помогут проанализировать местные породы и найти лед.

Также на орбиту Красной планеты должен отправиться космический корабль, где будет изучать Марс дистанционно. Его отправят за 11 дней с Хайнаня.

China has successfully launched a #Mars probe, aiming to complete orbiting, landing and roving in one mission, and taking the first step in its planetary exploration of the solar system. #Tianwen1 pic.twitter.com/GLY1FxUwUe

— China Xinhua News (@XHNews) July 23, 2020