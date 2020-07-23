Использование вакцины от коронавируса начнется не раньше 2021 года несмотря на хорошие результаты испытаний.

С таким утверждением выступил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

— Если говорить реалистично, следующий год уже наступит к тому времени, когда людей начнут вакцинировать, — сказал он.

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Райан добавил, что некоторые потенциальные препараты достигли третьей фазы испытаний, которая предусматривает тестирование препаратов на людях, и все они демонстрируют хорошие результаты.

— Но надо обеспечить безопасность и эффективность вакцин. Это займет некоторое время, — пояснил эксперт.

Коронавирус в мире

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана ВОЗ пандемией.

Статистика коронавируса в мире на 23 июля свидетельствует о 15 374 394 больных, за сутки на Covid-19 заболело еще более 280 тыс. человек.

От осложнений, вызванных коронавируса, умерло 630 211 пациентов — более 10 тыс. за сутки. Выздоровели от болезни 9 349 374 пациенты.