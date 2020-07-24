Ученые в Германии выяснили, что передача коронавируса происходила на расстоянии более восьми метров.

К такому мнению они пришли, изучив причины вспышки коронавируса на мясокомбинате в земле Северный Рейн-Вестфалия.

На комбинате заразились более 1,5 тыс. работников. Как сообщил министр здравоохранения Северного Рейна-Вестфалии Карл-Йозеф Лауман, всего было выявлено более двух тысяч случаев заражения Covid-19, связанных со вспышкой на мясокомбинате.

Ученые реконструировали события, установив, что коронавирус передался от одного человека нескольким другим в радиусе более восьми метров.

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Распространение Covid-19 происходило главным образом в охлаждаемом помещении с циркуляцией воздуха.

— Наше исследование освещает инфицирование SARS-CoV-2 в рабочем пространстве, где комбинация различных факторов делает возможной передачу на относительно большие расстояния. Теперь возникает важный вопрос о том, какие условия позволяют коронавирусу распространяться на еще больших расстояниях в других сферах жизни, — отметила руководитель исследовательской группы Мелани Бринкманн.

Результаты исследования показали, что распространению коронавируса на большие расстояния способствуют такие факторы на предприятиях, как низкая температура и недостаточная подача свежего воздуха.

Коронавирус в мире

По состоянию на утро 24 июля коронавирус в мире обнаружили у 15 445 043 человек. За сутки коронавирусной инфекцией заболели 278 642 человека.

8 758 528 пациентов выздоровели. Количество летальных случаев в результате осложнений от Covid-19 составляет 632 173.

Источник: Центр по исследованию инфекционных заболеваний имени Гельмгольца