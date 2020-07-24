По состоянию на утро 24 июля в мире заболели коронавирусом 15 445 043 человека. За сутки коронавирусной инфекцией заболели 278 642 человека.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

8 758 528 пациентов выздоровели. Количество летальных случаев в результате осложнений от Covid-19 составляет 632 173.

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Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:

США – 4 034 831;

Бразилия – 2 287 475;

Индия – 1 238 798;

Россия – 793 720;

Южная Африка — 408 052.

Страны, где больше всего смертей от коронавируса:

США — 144 242;

Бразилия — 84 082;

Великобритания — 45639;

Мексика — 41908;

Италия — 35092.

Карантин в мире

Президент США Дональд Трамп решил отменить часть съезда республиканцев, которую планировалось провести в конце августа в Джексонвилле в штате Флорида.

По словам Трампа, сейчас следует сосредоточить усилия на борьбе против коронавируса, а не на организации массовых мероприятий.

Во Всемирной организации здравоохранения скептически оценивают перспективы скорого преодоления пандемии Covid-19.

— Мы должны научиться жить с этим вирусом, — заявил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

Коронавирус в мире

Статистика коронавируса в мире на 23 июля свидетельствует о 15 374 394 больных, за сутки на Covid-19 заболело еще более 280 тыс. человек.

От осложнений, вызванных коронавируса, умерло 630 211 пациентов — более 10 тыс. В сутки. Выздоровели от болезни 9 349 374 пациенты.