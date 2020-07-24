По состоянию на утро 24 июля в мире заболели коронавирусом 15 445 043 человека. За сутки коронавирусной инфекцией заболели 278 642 человека.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
8 758 528 пациентов выздоровели. Количество летальных случаев в результате осложнений от Covid-19 составляет 632 173.
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Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:
- США – 4 034 831;
- Бразилия – 2 287 475;
- Индия – 1 238 798;
- Россия – 793 720;
- Южная Африка — 408 052.
Страны, где больше всего смертей от коронавируса:
- США — 144 242;
- Бразилия — 84 082;
- Великобритания — 45639;
- Мексика — 41908;
- Италия — 35092.
Карантин в мире
Президент США Дональд Трамп решил отменить часть съезда республиканцев, которую планировалось провести в конце августа в Джексонвилле в штате Флорида.
По словам Трампа, сейчас следует сосредоточить усилия на борьбе против коронавируса, а не на организации массовых мероприятий.
Во Всемирной организации здравоохранения скептически оценивают перспективы скорого преодоления пандемии Covid-19.
— Мы должны научиться жить с этим вирусом, — заявил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.
Коронавирус в мире
Статистика коронавируса в мире на 23 июля свидетельствует о 15 374 394 больных, за сутки на Covid-19 заболело еще более 280 тыс. человек.
От осложнений, вызванных коронавируса, умерло 630 211 пациентов — более 10 тыс. В сутки. Выздоровели от болезни 9 349 374 пациенты.