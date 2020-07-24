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Факты / Мир

Возвращение к прежнему образу жизни не будет — ВОЗ

Коронавирус изменил образ жизни человечества. В условиях пандемии решение, куда идти и с кем встречаться, может быть вопросом жизни и смерти.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

— Совершенно ясно, что люди хотят жить своей жизнью. Но возвращение к прежнему образу жизни нет. Пандемия уже изменила нас, — заявил Гебреисус.

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Он призвал делать осознанный выбор, так как под угрозой может быть не только жизнь одного человека, но и окружения.

— Это может быть не ваша жизнь, но ваш выбор может повлиять на кого-то, кого вы любите, или совершенно незнакомого человека, — отметил глава ВОЗ.

Как побороть коронавирус

Чтобы предотвратить распростанения коронавируса необходимо соблюдать карантинных мероприятий. Также важно отслеживать его распространение, заявил Тедрос Аданом Гебреисус.

Необходимо оперативно реагировать на новые случаи, это и поможет восстановить экономику стран.

Для точной информации можно пользоваться мобильными приложениями. Благодаря им можно отследить с кем контактировали в последнее время больные коронавирусом.

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