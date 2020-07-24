Сенат США проголосовал за проект оборонного бюджета на 2021 год, в котором заложены дополнительные санкции против Северного потока-2 и Турецкого потока. За были 86 сенаторов, против – 14.

Санкции коснутся компаний, причастных к строительству этих газопроводов.

Следующий финансовый год в США начинается с 1 октября. Общий объем бюджета составляет $740,5 млрд.

Палата представителей 21 июля утвердила свою версию бюджета Пентагона. Когда обе версии согласуют, документ передадут на подпись президенту США Дональду Трампу.

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Санкции США против Северного потока-2

США впервые ввели санкции против российского газопровода Северный поток-2 в декабре 2019 года.

Они были нацелены на суда, которые принимают участие в прокладке труб под водой, а новые коснутся также страховщиков этих судов и сервисных компаний, выполняющих геодезические, траншейные, сварочные и другие работы.

Джерело: Congress