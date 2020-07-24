США обвинили Россию в испытаниях космического оружия

Россия испытывает ракеты, которые могут сбивать спутники в космосе — провела на околоземной орбите испытания противоспутникового оружия.

Испытания прошли 15 июля, говорится в заявлении космического командования США.

В них участвовал спутник Космос-2543. В космических силах США есть доказательства того, что это было испытания оружия.

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— Российская спутниковая система используется для проведения испытания оружия на орбите. Это еще одно свидетельство усилий России по разработке и испытании систем космического базирования.

Это ставит под угрозу космические активы США и наших союзников, — заявил командующий космическими силами США генерал Джон Рэймонд.