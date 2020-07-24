Истребитель США приблизился к иранскому пассажирскому самолету, пострадали люди

Иранские государственные СМИ сообщили, что истребители США провели “опасные” маневры вблизи иранского пассажирского самолета.

В результате инцидента пострадали несколько пассажиров рейса, который летел из Тегерана в Бейрут.

Иранские масмедиа опубликовали видео, на которых видны потрясенные и раненые пассажиры.

Американские военные в четверг подтвердили, что один из их истребителей пролетел на расстоянии в 1000 м от иранского коммерческого самолета над Сирией, чтобы “осмотреть его”.

Представитель министерства обороны США сказал, что в воздухе находились два американских F-15, но только один был отправлен для визуальной идентификации.

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Авиакатастрофа МАУ в Иране

20 июля черные ящики с украинского самолета МАУ, сбитого в января 2020 года иранскими военными в Тегеране, доставили в Париж.

Их будут исследовать в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации, сообщил глава МИД Канады Жан-Филипп Шампань.