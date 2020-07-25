За сутки коронавирусом в мире заболели еще почти 228 тыс. человек. В целом по состоянию на 25 июля инфицирован 15 672 841 человек.

Выздоровели с начала эпидемии, по данным мониторинга Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса, 8 986 284 пациента.

Умерли в результате осложнений Covid-19 – 638 352.

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Где больше всего больных Covid-19:

США – 4 109 603;

Бразилия – 2 287 475;

Индия – 1 288 108;

Россия – 799 499;

Южная Африка — 421 996.

Страны-лидеры по количеству смертей от коронавируса:

США – 145 391;

Бразилия – 85 238;

Великобритания – 45 762;

Мексика – 42 645;

Италия – 35 097.

Украине на 35 месте в мире по количеству зараженных – между Бельгией и Кувейтом.

Карантин в мире

Австрия ужесточила правила въезда для граждан с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, а внутри страны ввели обязательное ношение масок в супермаркетах, банках и других учреждениях.

В частности, гражданам 32 стран, в том числе Украины, с 27 июля нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или же сдать его после въезда в течение 48 часов.

Коронавирус в мире

За 24 июля заболели более 280 тыс. человек, а общее количество инфицированных, согласно статистике коронавируса в мире, составило 15 445 043 человека.

Выздоровели на тот момент 8 758 528 пациентов, а умерли 632 173 больных.

Антилидерами остаются США и Бразилия – и по количеству заболевших, и по количеству летальных случаев.