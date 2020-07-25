За сутки коронавирусом в мире заболели еще почти 228 тыс. человек. В целом по состоянию на 25 июля инфицирован 15 672 841 человек.
Выздоровели с начала эпидемии, по данным мониторинга Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса, 8 986 284 пациента.
Умерли в результате осложнений Covid-19 – 638 352.
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Где больше всего больных Covid-19:
- США – 4 109 603;
- Бразилия – 2 287 475;
- Индия – 1 288 108;
- Россия – 799 499;
- Южная Африка — 421 996.
Страны-лидеры по количеству смертей от коронавируса:
- США – 145 391;
- Бразилия – 85 238;
- Великобритания – 45 762;
- Мексика – 42 645;
- Италия – 35 097.
Украине на 35 месте в мире по количеству зараженных – между Бельгией и Кувейтом.
Карантин в мире
Австрия ужесточила правила въезда для граждан с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, а внутри страны ввели обязательное ношение масок в супермаркетах, банках и других учреждениях.
В частности, гражданам 32 стран, в том числе Украины, с 27 июля нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или же сдать его после въезда в течение 48 часов.
Коронавирус в мире
За 24 июля заболели более 280 тыс. человек, а общее количество инфицированных, согласно статистике коронавируса в мире, составило 15 445 043 человека.
Выздоровели на тот момент 8 758 528 пациентов, а умерли 632 173 больных.
Антилидерами остаются США и Бразилия – и по количеству заболевших, и по количеству летальных случаев.