Американские спецслужбы фиксируют попытки иностранного вмешательства в выборы президента США.

Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Еванина заявил, что основную обеспокоенность вызывают действия России, Китая и Ирана.

— Наши противники стремятся скомпрометировать частные коммуникации политических кампаний в США, кандидатов и другие политические цели. Они также стремятся поставить под угрозу нашу избирательную инфраструктуру, и мы продолжаем отслеживать вредоносных киберсубьектив, которые пытаются получить доступ к сетям штатов и федеральных сетей, — отметил он.

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По словам Еванины, Китай, Россия и Иран продолжают использовать меры воздействия социальных и традиционных медиа, стремясь повлиять на предпочтения избирателей США, изменить политику, усилить раздор и подорвать доверие к американскому демократического процесса.

Канье Уэст участвует в выборах США

Рэпер Канье Уэст заявил о желании принимать участие в выборах президента США 2020.

В сети с юмором восприняли эту новость, а бизнесмен, владелец SpaceX и Tesla Илон Маск поддержал рэпера. Однако позже он изменил свое решение из-за разных взглядов с Канье Уэстом на вопросы абортов и вакцинации.

Однако рэпер все же пошел на выборы и зарегистрировался на сайте Федеральной избирательной комиссии (FEC), где он официально представляет партию BDY (Birthday Party).