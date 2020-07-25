Австрия с 27 июля меняет правила въезда для граждан стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. В красный список из 32 стран и регионов попала и Украина.

Чтобы въехать в страну, им необходимо показать отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Красный список Минздрава Австрии: Албания, Бангладеш, Беларусь, Босния и Герцеговина, Бразилия, Болгария, Египет, Индия, Индонезия, Иран, непризнанное Косово, Мексика, Молдавия, Нигерия, Пакистан, Перу, Португалия, Румыния, Россия, Северная Македония, Сенегал, Сербия, США, Турция, Украина, Филиппины, провинция Хубэй (КНР), Чили, Черногория, Швеция, Эквадор и ЮАР.

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Если же это граждане Австрии, ЕС, стран Европейского экономического пространства и Швейцарии, которые въезжают из стран красного списка, они тоже должны иметь отрицательный ПЦР-тест, или же сдать его в течение 48 часов. До получения результата — находится на самоизоляции.

Кроме того, граждане из красного списка стран, если они прибывают в Австрию из Шенгенской зоны, тоже должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не позднее чем за 72 часа до въезда. Для них обязателен 10-дневный карантин.

Для обслуживающего медперсонала, сезонных рабочих и дипломатов из третьих стран нет ограничений.

По состоянию на 25 июля статистика коронавируса в мире свидетельствует о том, что за сутки заболели еще почти 228 тыс. человек — 15 672 841 в целом.

В то же время выздоровели с начала эпидемии 8 986 284 пациента, умерли в результате осложнений — 638 352.

Источник: OE24