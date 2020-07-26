По состоянию на 26 июля в мире коронавирусом заболели 16 046 986 людей.

Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

За сутки 281 тыс. инфицированных. За весь период пандемии скончались 644 528 инфицированных, более 9,2 миллиона человек выздоровели.

Читайте: Коронавирус в мире: карта и статистика распространения

Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:

США — 4 178 021;

Бразилия — 2 394 513;

Индия — 1 385 635;

Россия — 805 332;

Южная Африка — 434 200.

Страны, где больше всего смертей от коронавируса:

США — 146 460;

Бразилия — 86 449;

Великобритания — 45 823;

Мексика — 42 645;

Италия — 35 102.

Карантин в мире

В Израиле прошли антиправительственные протесты. На митингах люди требовали отставки премьер-министра Биньямина Нетаньяху, которого они обвиняют в коррупции и критикуют за политику во время пандемии.

Также протестующие выступили против принятого на этой неделе закона, который предоставляет правительству особые полномочия для борьбы с распространением коронавируса до конца 2021 года.

Коронавирус в мире

Согласно статистике коронавируса в мире, за сутки коронавирусом в мире заболели еще почти 228 тыс. человек. В целом по состоянию на 25 июля инфицирован 15 672 841 человек.

Выздоровели с начала эпидемии, по данным мониторинга Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса, 8 986 284 пациента.