В Северной Корее зафиксировали первое подозрение на Covid-19

В Северной Корее у перебежчика, который вернулся на родину спустя три года после побега в Южную Корею, выявили подозрение на коронавирус.
Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
По данным агентства, мужчина незаконно пересек демаркационную линию 19 июля.
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Перебежчик, а также все, с кем он контактировал, изолированны и пребывают под наблюдение медиков.
В приграничном городе Кэсон введен карантинный режим, власти изолировали городские районы друг от друга.
Трудовая партия Кореи и глава КНДР Ким Чен Ын провели экстренное заседание в связи с этим.
Коронавирус в мире
По состоянию на 26 июля в мире коронавирусом заболели 16 046 986 людей.
За сутки 281 тыс. инфицированных. За весь период пандемии скончались 644 528 инфицированных, более 9,2 миллиона человек выздоровели.