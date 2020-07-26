В Северной Корее зафиксировали первое подозрение на Covid-19

В Северной Корее у перебежчика, который вернулся на родину спустя три года после побега в Южную Корею, выявили подозрение на коронавирус.

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

По данным агентства, мужчина незаконно пересек демаркационную линию 19 июля.

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Перебежчик, а также все, с кем он контактировал, изолированны и пребывают под наблюдение медиков.

В приграничном городе Кэсон введен карантинный режим, власти изолировали городские районы друг от друга.

Трудовая партия Кореи и глава КНДР Ким Чен Ын провели экстренное заседание в связи с этим.

Коронавирус в мире

По состоянию на 26 июля в мире коронавирусом заболели 16 046 986 людей.

За сутки 281 тыс. инфицированных. За весь период пандемии скончались 644 528 инфицированных, более 9,2 миллиона человек выздоровели.