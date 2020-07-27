Более агрессивный: во Вьетнаме обнаружили новый тип коронавируса

Вьетнам эвакуирует 80 тыс. человек, в основном туристов, из Дананга и возобновляет карантинные меры после того, как были обнаружены четыре случая инфицирования местных жителей города коронавирусом.

Эти случаи стали первыми в стране в течение более трех месяцев.

В субботу, 25 июля, у 57-летнего мужчины был подтвержден положительный результат на коронавирус впервые с апреля.

В Дананге, который является туристическим центром, меры по социальному дистанцированию введены на неопределенный срок. По словам властей, ношение масок в общественных местах в городе в настоящее время является обязательным, и собрания более 30 человек в общественных местах запрещены.

У новых зараженных был обнаружен новый тип коронавирусной инфекции, он способен стремительнее размножаться и быстрее вызывает у больных переход к тяжелому состоянию, рассказали представители власти.

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Статистика коронавируса в мире

Согласно статистике коронавируса по состоянию на утро 27 июля, в мире заразились 16 199 931 человек.

647 910 человек умерли от осложнений, вызванных Covid-19.