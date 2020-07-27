Британская фармацевтическая корпорация AstraZeneca в сотрудничестве с Оксфордским университетом и итальянской биотехнологической компанией Irbm завершает испытания вакцины от коронавируса ChAdOx1.

Сейчас продолжаются испытания вакцины на людях, а в сентябре планируется начать ее производство, рассказал президент Irbm Пьеро Ди Лоренцо.

По его словам, в январе 2021 года она поступит в свободную продажу в Италии. Предположительно, стоимость одной дозы составит всего €2-3.

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Ди Лоренцо отметил, что они смогут произвести до 30 млн доз.

Он убежден, что в течение года планета будет полностью защищена от коронавируса.

Германия, Франция, Италия и Нидерланды объединились и сделали предварительный заказ.

Украина в начале июля тоже обратилась к AstraZeneca, чтобы в случае изготовления вакцины, страна была поставлена в приоритет для ее получения.

Всего в мире сейчас разрабатывают или тестируют 200 потенциально действенных вакцин.

Источник: Libero