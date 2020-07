Глава Всемирной организации здравоохранения заявил, что коронавирус является крупнейшей глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что созывает на ближайшие дни чрезвычайный комитет для оценки ситуации с коронавирусом в мире.

ВОЗ запустил Фонд солидарности по борьбе с коронавируса, который уже привлек $225 млн. Пожертвовали средства 563 000 человек и компаний.

“Over the past 6 months, WHO worked tirelessly to support countries to prepare for and respond to this virus.

I am immensely proud of this organization’s incredible people and their efforts”-@DrTedros #COVID19 pic.twitter.com/oYQV4DPbxa

— World Health Organization (WHO) (@WHO) July 27, 2020