Глава Всемирной организации здравоохранения заявил, что коронавирус является крупнейшей глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что созывает на ближайшие дни чрезвычайный комитет для оценки ситуации с коронавирусом в мире.

— Пандемия коронавируса в мире усиливается. В соответствии с требованиями международных медико-санитарных правил, я собираюсь созвать чрезвычайный комитет на этой неделе, чтобы проверить ситуацию с коронавирусом, — заявил глава ВОЗ.

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ВОЗ запустил Фонд солидарности по борьбе с коронавируса, который уже привлек $225 млн. Пожертвовали средства 563 000 человек и компаний.

“Over the past 6 months, WHO worked tirelessly to support countries to prepare for and respond to this virus. I am immensely proud of this organization’s incredible people and their efforts”-@DrTedros #COVID19 pic.twitter.com/oYQV4DPbxa — World Health Organization (WHO) (@WHO) July 27, 2020

Коронавирус в Украине

65 656 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19 зафиксировали в Украине 27 июля. За сутки — 807.

В стране 1 616 человек умерли от осложнений, которые вызвал коронавирус. 36 122 пациентов выздоровели.

Всего в мире обнаружили 16,3 млн случаев Covid-19. Излечилось 9,41 млн человек, умерло 649 тыс. человек.

Источник: ВОЗ