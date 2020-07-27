Согласно статистике коронавируса в мире 27 июля, заразились 16 199 931 человек.
Всего в мире 647 910 человек умерли от осложнений, который вызвал Covid-19.
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Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:
- США — 4 233 825;
- Бразилия — 2 419 091;
- Индия — 1 385 685;
- Россия — 811 073;
- Южная Африка — 445 433.
Страны, где больше всего смертей от коронавируса:
- США — 146 934;
- Бразилия — 87 004;
- Великобритания — 45 837;
- Мексика — 43 680;
- Италия — 35 107.
Карантин в мире
Серверная Корея заявила о первом подозрении на коронавирус в стране.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что ситуация с распространением коронавируса в мире продолжает оставаться напряженной.
В частности это касается Индии, где уже зафиксировали 1,3 млн случаев, из них 100 тыс. всего за два последних дня.
В США и Бразилии пандемия все еще не ослабевает.
Если ранее Минздрав Испании фиксировал около 250 случаев за день, то сейчас количество больных возросло 1,5 тыс. В результате чего власти в некоторых городах закрыли ночные клубы и бары.
Коронавирус в мире
Согласно статистике коронавируса в мире, по состоянию на 26 июля заболели 16 046 986 людей.
За сутки 281 тыс. инфицированных. За весь период пандемии скончались 644 528 инфицированных, более 9,2 миллиона человек выздоровели.