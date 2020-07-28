Пандемия Covid-19 угрожает отбросить назад все достижения в деле расширения экономических возможностей для женщин и увеличить разрыв, так и не устраненный, несмотря на прогресс последних 30 лет.

Так считают четыре руководительницы Международного валютного фонда.

Они выделили главные причины, по которым кризис сильнее сказывается на женщинах.

женщины составляют костяк рабочей силы в секторах, наиболее пострадавших от карантина;

они чаще мужчин заняты в теневом секторе;

им сложнее вернуться на работу в условиях карантина, если в доме есть дети или престарелые, требующие ухода;

в бедных странах, девочки первыми жертвуют образованием и будущим ради помощи семье.

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Среди малого и среднего бизнеса от коронакризиса предпринимательницы пострадали сильнее предпринимателей: 64% против 52%.

А прежние проблемы лишь обострились в кризис: бизнесвумен еще больше времени занимаются детьми, пока школы закрыты, чаще сталкиваются с домашним насилием и хуже готовы к резкому уходу бизнеса в онлайн.

Равные права и равные возможности

Одна из ведущих политиков вицеспикерка Верховной Рады Елена Кондратюк в интервью Фактам ICTV рассказала как будут проходить выборы на местах и сложно ли будет женщинам получить поддержку избирателя.