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Факты / Мир

Коронавирус в мире: количество больных на 28 июля

Статистика коронавируса в мире на 28 июля говорит о 16 409 902 больных, за сутки заболело почти 210 тыс. человек.

В то же время выздоровели полностью 10 232 051 пациент. Умерло от коронавируса 652 531 человек.

Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:

  • США — 4 288 012;
  • Бразилия — 2 442 375;
  • Индия — 1 435 453;
  • Россия — 816 680;
  • Южная Африка — 452 459.

Страны с наибольшим количество смертей от коронавируса:

  • США — 149 009;
  • Бразилия — 87 618;
  • Великобритания — 45 844;
  • Мексика — 44 022;
  • Италия — 35 112.

Страны с самым большим суточным приростом больных Covid-19:

  • США — 61 571;
  • Индия — 46 484;
  • Бразилия — 23 579;
  • Колумбия — 8 125;
  • Южная Африка — 7 093.

Читайте: Коронавирус в мире: карта и статистика распространения

По количеству больных Украина занимает 35 место — между Бельгией и Кувейтом. По состоянию на 27 июля в стране зафиксировано 65 656 больных.

Карантин в других странах

С 30 июля Болгария вводит обязательное ПЦР-тестирование для туристов из Украины. Для въезда необходимо иметь отрицательный результат теста, сделанного за 72 часа до прибытия.

Бельгия возвращает часть коронавирусных ограничений из-за роста количества новых заражений. Людям  рекомендуют на следующие четыре недели ограничить круг своих контактов с теми, с кем они не проживают в одном доме, до пяти человек.

Литва собирается вернуть масочный режим в помещениях из-за роста количества заражений.

Статистика коронавируса в мире 27 июля

По статистике коронавируса в мире 27 июля болезнь зафиксирована у 16 199 931 человека.

Лидерами по количеству смертельных случаев остаются США — вчера количество умерших от Covid-19 достигла 146 934 человек, что на 60 тыс. больше, чем у Бразилии, которая на втором месте — 87 004 жертвы.

Фото: Dreamstime

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