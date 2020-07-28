Статистика коронавируса в мире на 28 июля говорит о 16 409 902 больных, за сутки заболело почти 210 тыс. человек.
В то же время выздоровели полностью 10 232 051 пациент. Умерло от коронавируса 652 531 человек.
Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:
- США — 4 288 012;
- Бразилия — 2 442 375;
- Индия — 1 435 453;
- Россия — 816 680;
- Южная Африка — 452 459.
Страны с наибольшим количество смертей от коронавируса:
- США — 149 009;
- Бразилия — 87 618;
- Великобритания — 45 844;
- Мексика — 44 022;
- Италия — 35 112.
Страны с самым большим суточным приростом больных Covid-19:
- США — 61 571;
- Индия — 46 484;
- Бразилия — 23 579;
- Колумбия — 8 125;
- Южная Африка — 7 093.
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По количеству больных Украина занимает 35 место — между Бельгией и Кувейтом. По состоянию на 27 июля в стране зафиксировано 65 656 больных.
Карантин в других странах
С 30 июля Болгария вводит обязательное ПЦР-тестирование для туристов из Украины. Для въезда необходимо иметь отрицательный результат теста, сделанного за 72 часа до прибытия.
Бельгия возвращает часть коронавирусных ограничений из-за роста количества новых заражений. Людям рекомендуют на следующие четыре недели ограничить круг своих контактов с теми, с кем они не проживают в одном доме, до пяти человек.
Литва собирается вернуть масочный режим в помещениях из-за роста количества заражений.
Статистика коронавируса в мире 27 июля
По статистике коронавируса в мире 27 июля болезнь зафиксирована у 16 199 931 человека.
Лидерами по количеству смертельных случаев остаются США — вчера количество умерших от Covid-19 достигла 146 934 человек, что на 60 тыс. больше, чем у Бразилии, которая на втором месте — 87 004 жертвы.