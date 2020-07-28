Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с руководством системы нацбезопасности признался, что бессимптомно на ногах перенес коронавирус.

Во время выступления он извинился за свой голос и сказал, что вчера такое заключение дали врачи.

– Вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Бессимптомно, – добавил он.

По его словам, якобы 97% населения Беларуси переносят эту болезнь бессимптомно.

– Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус, – отметил Лукашенко.

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Коронавирус в Беларуси

Лидер Беларуси, несмотря на призывы ВОЗ, не вводил карантин и даже не отменил парад 9 мая.

Более того, Александр Лукашенко предположил, что пандемия создана специально, “чтобы Китай и США переделили мир”, а ситуацию вокруг коронавируса называл “психозом и глупостью”.

В начале июля он заявил, что Беларусь фактически победила коронавирус.

Источник: БЕЛТА