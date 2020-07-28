Люди не должны гибнуть: оппонент Лукашенко о Крыме и войне на Донбассе

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановська заявила, что фактически «Крым является российской территорией”, но юридически это Украина.

— Можно я скажу так, как принято говорить в нашей стране, как принято по международным законам? Юридически Крым украинский, фактически — российский. И не мучайте меня больше, — сказала кандидат в президенты Беларуси.

Читайте: Протесты в Беларуси: спецназ задержал более 200 человек

Что касается войны на Востоке Украины, белорусская политик говорит следующее:

— Там идет война, и это ужасно. Люди не должны гибнуть на войне. Я категорически против войны.

Выборы в Беларуси

9 августа пройдут выборы белорусского президента. Двух потенциальных кандидатов Виктора Бабарико и Сергея Тихановского уже арестовали; еще один, Валерий Цепкало, вынужденно уехал в Россию. Оппозиционеры объединились вокруг жены блогера Светланы Тихановской.

Александр Лукашенко занимает пост президента Беларуси с 1994 года. Он пять раз подряд побеждал на выборах и продолжительнее из всех европейских лидеров государств возглавляет страну.

Источник: Еврорадио, Медуза