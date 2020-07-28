Почти 90% случаев коронавируса зафиксировано в больших городах — причина

Загрязненный воздух является одним из решающих факторов роста смертности от коронавируса.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По результатам исследований о влияние пандемии на жизнь в крупных городах, правительства государств должны взять экологическую ситуацию под личный контроль.

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— Загрязнение воздуха и количество парниковых газов значительно снизились. Согласно имеющимся показателям, плохое качество воздуха связано с более высоким уровнем смертности от коронавируса.

Так, почти 90% случаев инфицирования Covid-19 фиксируют у жителей крупных городов.

Среди причин Антониу Гутерриш выделил особенности условий работы и жизни в городах.

— Пандемия дала нам шанс сделать мир лучше, создать более устойчивые, инклюзивные и экологические города, — выразил надежду генсек ООН.

Кроме положительных сдвигов, также в ООН сообщили о загрязнении окружающей среды из-за одноразовых масок и перчаток, которые нужны для защиты от коронавируса.

По официальным данным, только продажи медицинских масок выросли с $800 млн в 2019 году до $166 млрд в 2020 году.