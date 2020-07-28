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Факты / Мир

Пассажиропоток упал почти на 90%: когда авиаперевозки полностью возобновятся

Авиаперевозки, которые значительно пострадали из-за пандемии коронавируса, смогут вернуться к докризисному уровню только к 2024 году.

Об этом заявила Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).

Согласно данным IATA, в июне 2020 года число пассажиров сократилось на 86,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

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— Во второй половине этого года восстановление будет медленнее, чем мы надеялись, — сказал главный экономист IATA Брайан Пирс.

Также ожидается спад бизнес-авиации, что угрожает прибыльности дальнемагистральных авиакомпаний, поскольку корпоративные клиенты ограничивают свои расходы и более широко используют видеоконференции.

Восстановление авиасообщения

С 15 июня в Украине восстановлено международные регулярные пассажирские авиаперевозки. Первым рейсом, который принял аэропорт Борисполь, стал Минск-Киев.

Начиная с 21 июля для украинцев открыли свои границы 39 стран мира. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, не все страны разрешают свободный въезд. Он порекомендовал внимательно изучать информацию перед въездом в страну и узнавать все детали.

Также с 22 июля Черногория закрыла свои границы для граждан Украины, которые захотят въехать на территорию страны на автомобиле, однако смогут к ней попасть на самолете.

Источник: NDTV

Фото: Dreamstime

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