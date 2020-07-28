Польша выходит из Стамбульской конвенции — причина

Министр юстиции Польши Збигнев Зебро обратился в министерство по вопросам семьи, труда и социальной политики, чтобы инициировать процедуру выхода из Стамбульской конвенции.

Именно эта конвенция направлена на защиту женщин от различных форм насилия, однако польский министр утверждает, что она, кроме борьбы с насилием “коварно продвигает гендерную идеологию и принципы, несовместимые с религией и культурой”.

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Конвенция о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия — это международное соглашение Совета Европы, которую по состоянию на январь 2020 года подписали уже более 35 стран Европейского Союза.

Украина также приложила усилия к написанию этого документа, однако пока не ратифицировала его.

В мае 2020 года представители ООН призвали Украину ускорить ратификацию конвенции Совета Европы О предотвращении и противодействии насилия в отношении женщин и борьбе с этими явлениями.

Источник: RMF24