Руководство компании Google разрешило своим сотрудникам работать удаленно до лета 2021 года.

Об этом сообщил гендиректор Сундар Пичаи.

По его словам, это касается сотрудников, которые могут работать вне офиса без вреда для компании.

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— Чтобы сотрудники могли планировать будущее, мы продлеваем возможность добровольно работать из дома до 30 июня 2021 года для тех должностей, которые не требуют пребывания в офисе, — сказал он.

Пичаи считает, что такая инициатива даст работникам необходимые условия, чтобы разделять работу, а также забодиться о себе и о родственниках.

Между тем, более 40 офисов компании по всему миру уже вернулись к прежней деятельности.

Twitter разрешил сотрудникам работать удаленно

В мае сотрудникам компании Twitter разрешили работать из дома постоянно, даже после того, как закончится пандемия коронавируса.

Работники получили соответствующие письма от генерального директора компании Джека Дорси.

Он добавил, что Twitter станет одной из первых крупных компаний, которые перейдут на эту модель работы.