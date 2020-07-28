Президент США Дональд Трамп надеется, что вакцина от коронавируса появится до конца 2020 года. Такие ожидания стали возможными благодаря началу в Штатах завершающего третьего этапа испытания новой вакцины.

— Я услышал очень позитивные вещи, что мы в хорошей форме, чтобы сделать это до конца года, — сообщил Трамп.

Президент США отметил, что план, который ему удалось принять, позволяет сократить время на разработку, испытание, изготовление и обеспечение препаратом всей страны.

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Также Дональд Трамп добавил, что США занимаются изготовлением больших объемов вакцины. Это сделает ее доступной как для американцев, так и для всего мира до завершения испытаний.

Несмотря на такие надежды американского президента, в ВОЗ прогнозируют, что вакцинация от коронавируса начнется не раньше 2021 года.

Хотя некоторые препараты достигли третьей фазы испытаний, которая позволяет тестировать их на людях, нужно обеспечить эффективность вакцины, что займет некоторое время.